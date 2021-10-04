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    Джикия: Возможно, «Спартак» становится лучше

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался после победы над «Ахматом» (0:1) в десятом туре чемпионата России.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Я буду говорить без громких слов. Очень рад, что мы победили. Одержали очередную победу. На сегодняшний день это самое главное.

    Впереди у нас небольшая пауза. Кто-то отдохнет, а кто-то поедет в сборную. Сегодня было самое главное — победить "Ахмат" на выезде, что команда и сделала.

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    • "Спартак" становится лучше? Опять же без громких слов. Может, становится. Самое главное, что вы и я заметили, как "Спартак" начал побеждать от игры к игре. Сейчас пошла серия. Дай бог, что она будет продолжаться», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

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