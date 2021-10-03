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    Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: смотреть онлайн трансляцию 03.10.2021

    Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс.

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