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    Сент-Этьен — Лион прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

    Сент-Этьен — Лион: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Лига 1 Сент-Этьен Лион Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 21:45 начнётся прямая трансляция матча «Сент-Этьен» — «Лион» в чемпионате Франции по футболу.

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    В турнирной таблице «Сент-Этьен» занимает 20 место с 3 очками, «Лион» — 8 место с 12 очками.

    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Лион» 0:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сент-Этьен»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Лион».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Сент-Этьен» и «Лион» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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