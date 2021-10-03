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    Монреаль — Атланта Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 03.10.2021

    Монреаль — Атланта Юнайтед: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол MLS
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Монреаль» — «Атланта Юнайтед» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Монреаль» — «Атланта Юнайтед» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Монреаль»).

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