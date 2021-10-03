Металлург Липецк — СКА-Хабаровск: смотреть онлайн трансляцию 03.10.2021

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Металлург Липецк» занимает 20 место с 8 очками, «СКА-Хабаровск» — 4 место с 27 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Металлург Липецк» — «СКА-Хабаровск» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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