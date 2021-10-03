Лорьян — Клермон: смотреть онлайн трансляцию 03.10.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

В турнирной таблице «Лорьян» занимает 6 место с 13 очками, «Клермон» — 15 место с 9 очками.

Последний матч между собой: «Лорьян» — «Клермон» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Лорьян»).

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