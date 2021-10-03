«Локомотив» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыназвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Керк, Анджорин, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Смолов, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Соу.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 2.60, на успех «Ростова» — 4.60, на ничью — 3.66. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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