Локомотив — Ростов: смотреть онлайн трансляцию 03.10.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 5 место с 17 очками, «Ростов» — 15 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Ростов» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Локомотив»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

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