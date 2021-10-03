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    Куман: Мы оставляли слишком много свободных зон

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение от «Атлетико» (0:2) в матче 7 тура Примеры.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Мы заслуживали большего, но в футболе часто все решают отдельные моменты. "Барселона" не реализовала свои. Мы оставляли слишком много свободных зон, а в моменте с первым голом не накрыли Лемара. Такие вещи недопустимы.

    У нас есть травмированные футболисты. Как только они поправятся, мы станем сильнее. Нам не хватает глубины. Также "Барселона" должна создавать пространство. В противном случае трудно находить моменты, тем более с "Атлетико".

    Доверие? Не знаю. Это сложно. После перерыва на игры сборных у нас три домашних игры. "Валенсия", киевское "Динамо" и "Реал". Надеюсь на доверие, у нас есть две недели.

    Мы не рисковали сегодня Альбой, чтобы он поправился до следующих матчей. Надеюсь, мы сможем снова рассчитывать на Ансу, Агуэро, Дембеле. Они качественные игроки, разные, что нам нужно. Мы также должны исправлять ошибки», — цитирует Кумана Marca.

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