Хетафе — Реал Сосьедад прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

В турнирной таблице «Хетафе» занимает 20 место с 0 очками, «Реал Сосьедад» — 3 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Реал Сосьедад» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.20.

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