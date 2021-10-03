Фиорентина — Наполи прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Фиорентина» занимает 5 место с 12 очками, «Наполи» — 1 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Фиорентина» — «Наполи» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Наполи»).

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