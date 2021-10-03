ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНе хватило лишь голов. ЦСКА и «Краснодар» выдали огненный матч на «ВЭБ Арене»
  • 23:54
    • Гол и пас Суареса помогли «Атлетико» обыграть «Барселону»
  • 20:54
    • ЦСКА разошелся миром с «Краснодаром»
  • 23:45
    • «Интер» одержал волевую победу над «Сассуоло»
  • 22:57
    • Игнашевич стал главным тренером «Балтики»
  • 20:56
    • «Ювентус» вырвал победу в дерби с «Торино»
    Все новости спорта

    Бавария — Айнтрахт Ф прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

    Бавария — Айнтрахт Ф: онлайн-трансляция матча начнется в 18:30

    Футбол Бундеслига Бавария Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 18:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Бавария» — «Айнтрахт Ф» в немецкой Бундеслиге.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Бавария» занимает 1 место с 16 очками, «Айнтрахт Ф» — 15 место с 5 очками.

    Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Бавария» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.03.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бавария»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бавария — Айнтрахт Ф.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Бавария — Айнтрахт Ф.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • Прервет ли «Сочи» серию поражений в матчах с «Зенитом»?
  • «Зенит» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры