ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
    Все новости спорта

    Бакаев- о вызове в сборную России: Сейчас чувствую себя намного лучше

    Футбол Спартак Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, в каком состоянии подходит к матчам сборной России.

    Зелимхан Бакаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зелимхан Бакаев

    Игрок не попал в изначальный состав на октябрьские матчи национальной команды, но потом был вызван дополнительно.

    «Конечно, я сейчас набрал хорошую форму. Особенно после первых сборов. Они мне помогли.

    Также Валерий Георгиевич тоже помог. Сейчас чувствую себя намного лучше. Возвращается дриблинг.

    Там каждый матч сложный. Эти два матча будут неприятными и тяжелыми, но надо выигрывать. Другого пути нет», — сказал Бакаев «Спорт-Экспрессу».

    В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября.

    Игра Словения — Россия состоится на стадионе «Людски врт» в Мариборе 11 октября.

    После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Милан» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
  • «Аталанта» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Как закончится андалузское дерби?
  • «Гранада» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры