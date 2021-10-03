ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 15:52
    • «Ренн» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне
  • 15:16
    • Ионов не поможет сборной России в октябрьских матчах
  • 16:22
    • ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
  • 16:09
    • Главный тренер «Металлурга» сдал положительный тест на коронавирус
  • 16:00
    • «Урал» обыграл «Уфу» и покинул последнее место в таблице РПЛ
    Все новости спорта

    Аталанта — Милан прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

    Аталанта — Милан: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

    Футбол Серия A Аталанта Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Аталанта» — «Милан» в чемпионате Италии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Аталанта» занимает 7 место с 11 очком, «Милан» — 3 место с 16 очками.

    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Милан» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Милан.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Аталанта — Милан.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры