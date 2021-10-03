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    Анже — Метц прямая трансляция 03.10.2021, смотреть онлайн

    Анже — Метц: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Лига 1 Анже Метц Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Анже» — «Метц» в Лиге 1.

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    В турнирной таблице «Анже» занимает 5 место с 13 очками, «Метц» — 18 место с 6 очками.

    Последний матч между собой: «Метц» — «Анже» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Метц»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Анже» — «Метц».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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