ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
    Все новости спорта

    Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном

    «Ахмат» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Ахмат Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Грозненский «Ахмат» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 41-й минуте. В середине поля ошибся Тимофеев, в следствие чего Александр Соболев получил мяч, вышел один на один с вратарём и уверенно пробил в левый от себя угол.

    На 67-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата» — Мозес ворвался в штрафную и был сбит Лысцовым.

    Однако не забил с «точки» Бакаев. В правый от себя нижний угол он пробил — Гудиев отразил удар, а потом выстоял и на добивании.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Спартак 0:1
    Гол: 0:1 Александр Соболев (41') Ахмат: Виталий Гудиев, Ризван Уциев (Зоран Нижич, 65'), Андрей Семёнов, Виталий Лысцов, Марат Быстров, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов (Abubakar Inalkaev, 84'), Артём Полярус (Владислав Карапузов, 66'), Даниил Уткин (Senin Sebai, 65'), Евгений Харин, Мохамед Конате Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес (Александр Ломовицкий, 77'), Зелимхан Бакаев (Михаил Игнатов, 87'), Айртон Лукас, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Артём Тимофеев (38'), Руслан Литвинов (39'), Игорь Коновалов (56'), Виктор Мозес (71'), Айртон Лукас (84')

    «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

    В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры