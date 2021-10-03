«Ахмат» — «Спартак»: счет матча 0:1, обзор гола

Грозненскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

Счет был открыт на 41-й минуте. В середине поля ошибся Тимофеев, в следствие чего Александр Соболев получил мяч, вышел один на один с вратарём и уверенно пробил в левый от себя угол.

На 67-й минуте был назначен пенальти в ворота «Ахмата» — Мозес ворвался в штрафную и был сбит Лысцовым.

Однако не забил с «точки» Бакаев. В правый от себя нижний угол он пробил — Гудиев отразил удар, а потом выстоял и на добивании.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Спартак 0:1 Гол: 0:1 Александр Соболев (41') Ахмат: Виталий Гудиев, Ризван Уциев (Зоран Нижич, 65'), Андрей Семёнов, Виталий Лысцов, Марат Быстров, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов (Abubakar Inalkaev, 84'), Артём Полярус (Владислав Карапузов, 66'), Даниил Уткин (Senin Sebai, 65'), Евгений Харин, Мохамед Конате Спартак: Александр Соболев, Квинси Промес (Александр Ломовицкий, 77'), Зелимхан Бакаев (Михаил Игнатов, 87'), Айртон Лукас, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Артём Тимофеев (38'), Руслан Литвинов (39'), Игорь Коновалов (56'), Виктор Мозес (71'), Айртон Лукас (84')

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).