«Ахмат» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабыназвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Нижич, Карапузов, Садулаев, Иналакаев, Кадыров, Себаи, Альсултанов.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Денисов.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.58, на успех «Ахмата» — 3.10, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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