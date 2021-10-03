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    «Ахмат» и «Спартак» назвали стартовые составы

    «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Ахмата» и «Спартака» назвали стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

    Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Нижич, Карапузов, Садулаев, Иналакаев, Кадыров, Себаи, Альсултанов.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Гапонов, Ломовицкий, Игнатов, Мельников, Денисов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.58, на успех «Ахмата» — 3.10, на ничью — 3.50. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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