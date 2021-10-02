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    Жетысу — Астана: смотреть онлайн трансляцию 02.10.2021

    Жетысу — Астана: онлайн-трансляция матча начнется в 12:00

    Футбол Астана
    В 12:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Жетысу» — «Астана» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Астана» — «Жетысу» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жетысу» — «Астана» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Астана»).

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