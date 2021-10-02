Туран — Шахтер Караганда: смотреть онлайн трансляцию 02.10.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Туран» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Туран» — «Шахтер Караганда». Коэффициент ставки — 2.65.

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