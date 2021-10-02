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    Торино — Ювентус прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

    Торино — Ювентус: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Серия A Торино Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Торино» — «Ювентус» в Серии А.

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    В турнирной таблице «Торино» занимает 9 место с 8 очками, «Ювентус» — 10 место с 8 очками.

    Последний матч между собой: «Торино» — «Ювентус» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ювентус»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торино» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.40.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Ювентус».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Торино» и «Ювентус» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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