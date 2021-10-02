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    Шварц: «Динамо» потеряло свой стиль после часа игры

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями после поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Считаю, что до гола мы действовали неплохо, создавали большое количество опасных моментов у ворот соперника. К сожалению, пропустили мяч после разящей атаки "Крыльев".

    Во втором тайме потеряли тактическую стройность и концентрацию, поэтому у нас практически не было возможностей, чтобы выправить игру.

    Первые минуты второго тайма команда провела хорошо, но не будем сейчас заострять внимание на заменах, так как футболисты, которые появились на поле по ходу противостояния, не смогли усилить игру.

    После 60-й минуты, повторюсь, мы потеряли тактический рисунок и, к сожалению, не набрали из-за этого очков.

    Матчи с "Крыльями" и "Нижним Новгородом" это два разных поражения. Эти неудачи достаточно болезненны. Главная проблема была в том, что мы потеряли свой стиль после часа игры», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Самарцы набрали 13 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице РПЛ, москвичи с 19-ю очками продолжают идти на втором месте.

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