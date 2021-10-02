Сергеев: Дотерпели до конца, выиграли

Нападающий «Крыльев Советов»прокомментировал выездную победу над «Динамо» со счетом 1:0 в матче 10 тура РПЛ.

«Тяжелая игра с хорошим соперником, на хорошем стадионе. Вторая выездная игра. Сегодня на поле были две молодые команды с атакующим футболом. Мы, наверное, сегодня больше играли в контратаку. Дотерпели до конца, выиграли.

Если есть вариант отдать передачу пяткой, то так и делаем. Все для болельщиков. Все хотят видеть красивый футбол. Мы играем короткие и средние передачи — это заслуга нашего тренера. Он поставил нам комбинационный футбол. Сегодняшнюю голевую передачу я видел. Получилось, что Ежов выбегал один в один. Мне оставалось только покатить. Получился хороший гол. Поздравляю Рому. Будем готовиться сейчас к "Нижнему Новгороду", — цитирует Сергеева СЭ.