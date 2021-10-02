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    Кварацхелия остался в запасе «Рубина» на матч с «Нижним Новгородом»

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    Стали известны составы «Рубина» и «Нижнего Новгорода» на матч десятого тура российской Премьер-лиги.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Встреча пройдет в Казани на стадионе «Центральный» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Нижегородов, Тальби, Костюков, Бакаев, Самошников, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Шатов, Игнатьев, Суриков, Кварацхелия, Игнатьев, Деспотович.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Могилевец, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Масоэро, Сапета, Горбунов, Галаджан, Балай, Сулейманов, Косарев.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.

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