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    «Рубин» в домашнем матче проиграл «Нижнему Новгороду»

    «Рубин» — «Нижний Новгород»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Рубин» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:1.

    На 48-й минуте Хвича Кварацхелия заработал для «Рубина» пенальти и сам же взялся пробивать, но с его ударом справился Артур Нигматуллин.

    А вот нижегородцы своим пенальти на 61-й минуте воспользовались — Николай Калинский переиграл Юрия Дюпина, мощно пробив в верхний угол.

    Отметим, что в первом тайме травму получил Илья Самошников, вызванный в сборную России для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Нижний Новгород 0:1
    Гол: 0:1 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (61') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Монтассар Тальби, Konstantin Nizhegorodov (Иван Игнатьев, 88'), Илья Самошников (Хвича Кварацхелия, 28'), Михаил Костюков, Андерс Драйер, In-Beom Hwang, Сеад Хакшабанович, Солтмурад Бакаев (Джордже Деспотович, 62'), German Onugkha Нижний Новгород: Richie Ennin (Беким Балай, 46'), Альберт Шарипов, Nikolay Kalinskiy, Павел Могилевец (Igor Gorbunov, 53'), Илья Берковский (Lucas Masoero, 66'), Денис Ткачук, Кирилл Гоцук, Акош Кечкеш, Ibrokhimhalil Yoldoshev (Daniil Penchikov, 73'), Алексей Козлов, Артур Нигматуллин Предупреждение: Алексей Козлов (35')

    В турнирной таблице РПЛ «Нижний Новгород» занимает седьмое место (14 очков), а «Рубин» — восьмое (14 очков).

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