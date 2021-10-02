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    Рубин — Нижний Новгород прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

    Рубин — Нижний Новгород: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол РПЛ Рубин Нижний Новгород Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 14:00 начнётся прямая трансляция матча «Рубин» — «Нижний Новгород» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    В турнирной таблице «Рубин» занимает 7 место с 14 очками, «Нижний Новгород» — 10 место с 11 очком.

    Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Рубин» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рубин»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 1.99.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Нижний Новгород».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Матч между командами «Рубин» и «Нижний Новгород» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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