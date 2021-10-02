Рубин — Нижний Новгород прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 14:00 начнётся прямая трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 7 место с 14 очками, «Нижний Новгород» — 10 место с 11 очком.

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Рубин» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рубин»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 1.99.

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