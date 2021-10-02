РБ Лейпциг — Бохум прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 10 место с 7 очками, «Бохум» — 16 место с 4 очками.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Бохум» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «РБ Лейпциг»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Бохум». Коэффициент ставки — 2.08.

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