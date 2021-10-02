Монпелье — Страсбург прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

В турнирной таблице «Монпелье» занимает 14 место с 9 очками, «Страсбург» — 11 место с 10 очками.

Последний матч между собой: «Страсбург» — «Монпелье» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Страсбург»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Страсбург». Коэффициент ставки — 2.40.

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Матч между командами «Монпелье» и «Страсбург» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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