Манчестер Юнайтед — Эвертон: смотреть онлайн трансляцию 02.10.2021

В 14:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» занимает 4 место с 13 очками, «Эвертон» — 5 место с 13 очками.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.73.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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