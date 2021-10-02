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    Мальорка — Леванте прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

    Мальорка — Леванте: онлайн-трансляция матча начнется в 17:15

    Футбол Примера (Ла Лига) Мальорка Леванте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 17:15 начнётся онлайн-трансляция матча «Мальорка» — «Леванте» в испанской Примере.

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    В турнирной таблице «Мальорка» занимает 11 место с 8 очками, «Леванте» — 17 место с 4 очками.

    Последний матч между собой: «Леванте» — «Мальорка» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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