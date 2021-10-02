Кафельников: У «Спартака» будет спад эмоций после победы над «Наполи»

Бывшая первая ракетка мираподелился мнением о шансахобыгратьв десятом туре чемпионата России.

«Не знаю, какие шансы есть у "Спартака" на победу. После "Наполи" будет определенный спад эмоций.

Победа над "Наполи" не равняется победе над "Ахматом". Могут и не настроиться на игру. Но ничего страшного. Я не очень расстроюсь, если не будет положительного результата.

Самое главное, что команда победила "Наполи". Для меня победы в еврокубках стоят выше, чем победа над Ахматом», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 3 октября в Грозном, начало — в 19:00 мск.

LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».