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    Кафельников: У «Спартака» будет спад эмоций после победы над «Наполи»

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    Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о шансах «Спартака» обыграть «Ахмат» в десятом туре чемпионата России.

    Евгений Кафельников
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    Евгений Кафельников

    «Не знаю, какие шансы есть у "Спартака" на победу. После "Наполи" будет определенный спад эмоций.

    Победа над "Наполи" не равняется победе над "Ахматом". Могут и не настроиться на игру. Но ничего страшного. Я не очень расстроюсь, если не будет положительного результата.

    Самое главное, что команда победила "Наполи". Для меня победы в еврокубках стоят выше, чем победа над Ахматом», — приводит слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».

    Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет 3 октября в Грозном, начало — в 19:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак».

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