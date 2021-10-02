Ломаев: Где-то нам чуть повезло

Голкипер «Крыльев Советов»прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 10 тура РПЛ.

«Где-то нам чуть повезло. В принципе, играли на равных. Забили свой гол, могли доводить преимущество до более комфортного. Главное, что взяли три очка. Помню ли эпизод с Захаряном? Нет, не помню. Все эмоции в игре остались.

Мы любого соперника можем обыграть. С "Зенитом" играли на равных. КДК признал пенальти в наши ворота ошибочным. Я не помню, кто судил тот матч. Мы демонстрируем, что можем играть на равных с любой командой», — цитирует Ломаева СЭ.