Флитвуд Таун — Чарльтон Атлетик прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Флитвуд Таун» занимает 20 место с 10 очками, «Чарльтон Атлетик» — 23 место с 6 очками.

Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Флитвуд Таун» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флитвуд Таун» — «Чарльтон Атлетик».

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