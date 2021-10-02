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    «Динамо» — «Крылья Советов»: составы команд на матч РПЛ

    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы ные «Динамо» и «Крыльев Советов» на поединок 10 тура РПЛ.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

    Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

    Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Бейл, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Сарвели, Цыпченко.

    Матч начнется в 16:30 по мск. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз на этот поединок. Прочитать его можно здесь.

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