«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы ные «Динамо» и «Крыльев Советов» на поединок 10 тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н'Жи, Гладышев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Бейл, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Сарвели, Цыпченко.

Матч начнется в 16:30 по мск. На сайте LiveSport.Ru есть прогноз на этот поединок. Прочитать его можно здесь.