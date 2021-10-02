ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 0:0

Московскийна своем поле сыграл вничью св матче 10-го тура чемпионата России.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась без забитых мячей.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 0:0 ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Иван Обляков, Бактийор Зайнутдинов (Алан Дзагоев, 68'), Максим Мухин, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 57'), Ильзат Ахметов, Чидера Эджук, Антон Заболотный Краснодар: Джон Кордоба, Виктор Классон, Эдуард Сперцян, Реми Кабелла, Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский, Тонни Триндаде Вильена, Егор Сорокин, Кайо, Кристиан Рамирес, Матвей Сафонов Предупреждения: Иван Обляков (26'), Кристиан Рамирес (60'), Vladislav Yakovlev (76')

ЦСКА набрал 17 очков и продолжает занимать пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», также имея в своем активе 17 очков, расположился на четвертом месте в чемпионате.

В следующем туре армейцы 17 октября в гостях сыграют против «Урала», а краснодарская команда в тот же день на своем поле примет «Уфу».