Черчесов: Со Смоловым у нас великолепные отношения

Бывший главный тренер сборной Россиипризнался, что не жалеет о том, что не взял на Евро-2020 нападающего «Локомотива»

«Я бы так не сказал. В окончательном списке были Дзюба, Соболев и Заболотный. Они много забили в том сезоне, они разноплановые, прошли весь отборочный цикл и стали командой.

Федор оправился от травмы и стал показывать свой прежний уровень. Мы просто не стали ничего менять, потому что и так было много молодых игроков. Иногда сложно сказать "нет", но это наша профессия.

С Федором у нас великолепные отношения, он отличный парень, хороший футболист, интеллигентный человек. Сейчас он на хорошем счету», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.