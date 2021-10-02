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    Черчесов: Со Смоловым у нас великолепные отношения

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не жалеет о том, что не взял на Евро-2020 нападающего «Локомотива» Федора Смолова.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Я бы так не сказал. В окончательном списке были Дзюба, Соболев и Заболотный. Они много забили в том сезоне, они разноплановые, прошли весь отборочный цикл и стали командой.

    Федор оправился от травмы и стал показывать свой прежний уровень. Мы просто не стали ничего менять, потому что и так было много молодых игроков. Иногда сложно сказать "нет", но это наша профессия.

    С Федором у нас великолепные отношения, он отличный парень, хороший футболист, интеллигентный человек. Сейчас он на хорошем счету», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

    Интервью со Станиславом Черчесовым
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