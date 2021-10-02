ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола»
  • 08:34
    • Черчесов высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России
  • 08:22
    • Министр спорта РФ о лимите на легионеров: От перемены мест слагаемых значение суммы не меняется
  • 08:12
    • Рублев обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал в Сан-Диего
  • 08:05
    • Карацев проиграл Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего
  • 21:45
    • «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»
    Все новости спорта

    Черчесов высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за национальную команду в октябрьских матчах ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем — амбициозный футболист, который имеет свое мнение.

    Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе "Спартака", и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

  • Онопко об отказе Дзюбы от вызова в сборную: Это стало сюрпризом для меня
  • Читайте по теме

    • Такие ситуации бывают в каждой команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

    Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но позже объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

    Напомним, в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 попали полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

    Интервью со Станиславом Черчесовым
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли ЦСКА краснодарцев в таблице РПЛ?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Атлетико» оставит «Барсу» без тренера?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Выиграет ли «Ювентус» туринское дерби?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.54
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры