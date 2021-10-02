Черчесов высказался об отказе Дзюбы играть за сборную России

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артема Дзюбы играть за национальную команду в октябрьских матчах ЧМ-2022.

«У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем — амбициозный футболист, который имеет свое мнение.

Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе "Спартака", и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было.

Такие ситуации бывают в каждой команде. Задача главного тренера не допустить ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно лучше их или нет, и наши тренера находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача как главного тренера не допускать таких-то вещей, а если это случается, посмотреть на это спокойно и поправить», — сказал Черчесов в интервью польскому YouTube-каналу Kanał Sportowy.

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но позже объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

Напомним, в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 попали полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.