Бёрнли — Норвич Сити прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Бёрнли» занимает 19 место с 2 очками, «Норвич Сити» — 20 место с 0 очками.

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Бёрнли» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бёрнли» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 2.13.

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