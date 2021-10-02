Березуцкого разочаровали глупые ошибки на старте РПЛ

Главный тренер ЦСКАоценил старт сезона для команды в российской Премьер-лиге.

«Нам нужно обрести стабильность. Тот футбол, который мы хотим видеть, команда пока демонстрирует лишь отрезками. Это основное, чем я не удовлетворен на данный момент. Разочаровали и глупые ошибки на стартовом отрезке чемпионата.

Это, безусловно, относится и к тренерскому штабу. Разумеется, от них никто не застрахован. Результат придет, когда мы будем реже допускать такие оплошности и сможем показывать наш лучший футбол на протяжении большей части матча. В идеале, конечно, все 90 минут.

Игра в три центральных защитника? Прежде всего отмечу, что у нас достаточно неплохая обойма атакующих игроков. Мы хотели освободить их от части оборонительной работы. Подчеркиваю, только от части работы. Эта схема как раз позволяет снизить нагрузку футболистов передней линии при игре в защите.

С другой стороны, мы даем больше свободы нашим фланговым защитникам, чтобы они могли эффективнее поддерживать атаки. В целом, мне кажется, нет особой нужды зацикливаться на схеме. На данный момент она такая, но все может поменяться в зависимости от ситуации.

Как произошло в матче со "Спартаком", когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника. Самое главное, чтобы футболисты комфортно чувствовали себя при той или иной тактике, четко понимали, что нужно делать», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.