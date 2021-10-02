Атлетико — Барселона прямая трансляция 02.10.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

В турнирной таблице «Атлетико» занимает 5 место с 14 очками, «Барселона» — 8 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Барселона» — «Атлетико» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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