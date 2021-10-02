«Атлетико» — «Барселона»: прогноз, составы, коэффициенты

Мемфис Депай Фото: globallookpress.com
«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Коке, Карраско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Суарес, Феликс.
Запасные: Леком, Лоди, Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эррера, Корреа, Гризманн, Шапоньич.
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Пике, Мингеса, Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гави, Депай.
Запасные: Нето, Пенья, Альба, Гарсия, Лангле, Роберто, Юмтити, Пуч, Демир, Фати, де Йонг.
Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» можно прочитать на сайте LiveSport.Ru, перейдя по ссылке.