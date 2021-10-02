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    «Атлетико» и «Барселона» назвали стартовые составы

    «Атлетико» — «Барселона»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Объявлены стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на матч 8 тура Примеры. Игра начнется в 22:00 мск.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    «Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Коке, Карраско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Суарес, Феликс.

    Запасные: Леком, Лоди, Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эррера, Корреа, Гризманн, Шапоньич.

    «Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Пике, Мингеса, Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гави, Депай.

    Запасные: Нето, Пенья, Альба, Гарсия, Лангле, Роберто, Юмтити, Пуч, Демир, Фати, де Йонг.

    Прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» можно прочитать на сайте LiveSport.Ru, перейдя по ссылке.

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