Онопко об отказе Дзюбы от вызова в сборную: Это стало сюрпризом для меня

Тренер сборной Россиивысказался об отказе форварда «Зенита»от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

«Да, это был сюрприз для меня. Думал, он продолжит, вернее, не будет говорить, что не хочет. Ну, он не сказал, что не хочет, я так понимаю, он отказался только на октябрьский сбор приезжать.

Думаю, каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит из своего эмоционального состояния. Бывает, человек устает физически, но больше всего это эмоционально, психологически тяжело.

Тот же Игорь Акинфеев — по нему видно было. Я его хорошо знаю, понимаю, что у него семья, дети, ему тяжело, он не может играть в сборной просто так, приехать и... Играть в ЦСКА и в сборной — большая нагрузка и, самое главное, ответственность.

Алан Дзагоев так же думает. Наверное, Дзюба так же думал, но не могу за него отвечать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Онопко.

В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).