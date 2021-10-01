ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 11:11
    • В РПЛ назвали лучшего игрока и тренера по итогам сентября
  • 16:49
    • Нападающему «Спартака» потребуется операция на колене
  • 16:19
    • 46-летняя Чусовитина объявила о возобновлении карьеры
  • 13:40
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
  • 13:03
    • Игра eFootball 2022 получила 92% негативных отзывов в Steam
    Все новости спорта

    Ланс — Реймс прямая трансляция 01.10.2021, смотреть онлайн

    Ланс — Реймс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Ланс Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Ланс» — «Реймс» в чемпионате Франции по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В турнирной таблице «Ланс» занимает 3 место с 15 очками, «Реймс» — 12 место с 10 очками.

    Последний матч между собой: «Ланс» — «Реймс» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ланс» — «Реймс». Коэффициент ставки — 1.92.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ланс — Реймс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Ланс — Реймс.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Козлы» моментально забодают аутсайдера?
  • «Кельн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Снова будет обмен результативными ударами?
  • «Ланс» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кадис — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры