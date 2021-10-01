Кальяри — Венеция прямая трансляция 01.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Кальяри» занимает 19 место с 2 очками, «Венеция» — 18 место с 4 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кальяри» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Кальяри»).

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