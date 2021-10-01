ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 17:51
    • Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в сентябре
  • 17:01
    • Полузащитник «Олимпиакоса» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 16:49
    • Нападающему «Спартака» потребуется операция на колене
  • 16:19
    • 46-летняя Чусовитина объявила о возобновлении карьеры
  • 13:40
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    ЦСКА рассказал о процессе восстановления Магнуссона

    Футбол ЦСКА Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский ЦСКА готовится к матчу с «Краснодаром» в чемпионате России в полном составе, сообщает официальный сайт «армейцев».

    Хердур Магнуссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хердур Магнуссон

    Георгий Щенников уже несколько дней занимается в общей группе, восстановившись после небольшой операции, связанной с местной инфекцией мягких тканей.

    Бруно Фукс также не испытывает проблем с мышцами, но учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, в ближайшее время бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.

    В расположение команды вернулся Хердур Магнуссон, который находится на финальной стадии восстановления после перенесенной операции на ахилловом сухожилии.

    В течение ближайших дней будет произведена полноценная оценка его состояния и разработан план индивидуальной подготовки к возвращению в общую группу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Козлы» моментально забодают аутсайдера?
  • «Кельн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Снова будет обмен результативными ударами?
  • «Ланс» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кадис — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.04
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры