ЦСКА рассказал о процессе восстановления Магнуссона

Хердур Магнуссон Фото: globallookpress.com
Георгий Щенников уже несколько дней занимается в общей группе, восстановившись после небольшой операции, связанной с местной инфекцией мягких тканей.
Бруно Фукс также не испытывает проблем с мышцами, но учитывая, что он фактически пропустил предсезонную подготовку, в ближайшее время бразилец будет набирать физические кондиции под контролем тренеров по физподготовке.
В расположение команды вернулся Хердур Магнуссон, который находится на финальной стадии восстановления после перенесенной операции на ахилловом сухожилии.
В течение ближайших дней будет произведена полноценная оценка его состояния и разработан план индивидуальной подготовки к возвращению в общую группу.