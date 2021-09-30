Вест Хэм — Рапид В прямая трансляция 30.09.2021, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав группе H Лиги Европы.

В турнирной таблице «Вест Хэм» занимает 1 место с 3 очками, «Рапид В» — 3 место с 0 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Вест Хэм»).

Календарь и таблица Лиги Европы

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Рапид В». Коэффициент ставки — 1.76.

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