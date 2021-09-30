Унион — Маккаби Хф: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольной Лиги конференций.

В турнирной таблице «Унион» занимает 4 место с 0 очками, «Маккаби Хф» — 2 место с 1 очком.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Маккаби Хф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Унион»).

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