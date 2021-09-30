Тоттенхэм — Мура: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 3 место с 1 очком, «Мура» — 4 место с 0 очками.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Мура». Коэффициент ставки — 2.20.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Тоттенхэм»).
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