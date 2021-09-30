Спарта П — Глазго Рейнджерс: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A Лиги Европы.

В турнирной таблице «Спарта П» занимает 3 место с 1 очком, «Глазго Рейнджерс» — 4 место с 0 очками.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта П» — «Глазго Рейнджерс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.

Календарь и таблица Лиги Европы

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