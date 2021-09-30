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    «Рад, что имею возможность работать с ним». Шварц рассказал про уникальность Фомина

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о важности для команды полузащитника Даниила Фомина.

    Даниил Фомин
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    Даниил Фомин

    В текущем сезоне Фомин провел за «Динамо» девять матчей и забил пять мячей.

    «Рад, что мы можем столь детально поговорить о Фомине. Это очень интеллигентный игрок, с высоким футбольным интеллектом. Великолепный игрок. Отличается прекрасными человеческими качествами.

    Если говорить именно как о футболисте, то он трудяга. Он отдается на 100 процентов на поле. Проделывает очень большой объем беговой работы. За матч пробегает 15 км. Для позиции восьмерки — это очень много. Я рад, что имею возможность работать с ним.

    Надеюсь, что та замена, что была в матче против "Нижнего Новгорода", не повлияет на дальнейшую игру в национальной команде. Насколько я знаю, тренер национальной сборной использует Фомина так же на позиции в центре поля, на позиции центрального защитника...

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    • Нам приятны столь лестные оценки наших игроков. В то же время стоит реально оценивать игроков и их качества.

    Грулев — игрок с большим потенциалом. Это игрок фактурный, физически крепкий. Он очень быстрый и каждый день упорно работает, чтобы улучшить свои качества. Не стоит его сравнивать с какими-то другими нападающими РПЛ. Для нас важно, чтобы в тренировочном процессе он выкладывался на 100 процентов и на протяжении долгого времени показывал качественную игру», — приводит слова Шварца «Спорт-Экспресс».

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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