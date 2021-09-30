Штурм — ПСВ: смотреть онлайн трансляцию 30.09.2021

В 19:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B Лиги Европы.

В турнирной таблице «Штурм» занимает 4 место с 0 очками, «ПСВ» — 2 место с 1 очком.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штурм» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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